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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Heinsberg, B221/ K13- Verkehrsunfall mit verletzter Person

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg, B221/ K13- Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, den 27.03.2026, um 15:57 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der B221 und der K13 (Kreuzung "Janses Mattes") ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines LKW leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte ein LKW aus unbekannten Gründen mit zwei Masten der dortigen Lichtzeichenanlage. Die K13 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 19:00 Uhr gesperrt.

Durch den Unfall wurde die Lichtzeichenanlage erheblich beschädigt, sodass diese bis mindestens Montag (30.03.2026) nicht in Betrieb genommen werden kann. Die weitere Verkehrsreglung ergibt sich aus den dort angebrachten Verkehrszeichen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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