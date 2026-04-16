Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brand eines Carports - Übergreifen der Flammen durch Feuerwehr verhindert

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Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 15. April 2026 um 18:58 Uhr mit dem Einsatzstichwort "verdächtiger Rauch" zum Buschweg im Ortsteil Drevenack alarmiert.

Durch weitere Notrufe bei der Kreisleitstelle aufgrund der starken Rauchentwicklung erhöhte diese um 19:00 Uhr das Einsatzstichwort auf "Dachstuhlbrand" und alarmierte die Einheiten Hünxe und Drevenack.

Die Rauchsäule war schon auf der Anfahrt sichtbar, die Einsatzstelle befand sich in der Straße Küsterstege. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, stand ein Carport bereits in Vollbrand. Durch die Wärmestrahlung der Flammen wurden zudem die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses sowie ein weiteres Auto in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer drohte auf eine dahinterliegende Halle überzugreifen.

Die Feuerwehr setzte drei Trupps unter Atemschutz ein. Ein Strahlrohr wurde zur Riegelstellung zum angrenzenden Wohnhaus aufgebaut, zwei weitere Strahlrohre dienten der Brandbekämpfung des Carports sowie der Dachhaut der Halle. So konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Wohnfassade, das benachbarte Auto und eine dahinterliegende Halle größtmöglich verhindert werden.

Die dahinterliegende Halle wurde kontrolliert und mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Um ein Aufflammen des Pkw im Carport zu verhindern, wurde Löschschaum eingesetzt. Weitere Glutnester wurden mit dem Einreißhaken freigelegt und abgelöscht. Nach Abschluss der Löscharbeiten kontrollierte die Feuerwehr die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera.

Der Einsatz war nach ca. zweieinhalb Stunden beendet. Während der Einsatzmaßnahmen war der Schwarzensteiner Weg im betroffenen Bereich durch die Polizei gesperrt.

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