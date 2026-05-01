Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Sondereinsatz "Ras in den Mai" - umfangreiche Kontrollmaßnahmen der Polizei

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

26 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 77 Verwarngelder - das ist die Bilanz der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises bei umfangreichen Kontrollen vom 30.04. auf den 01.05.2026. Der Verkehrsdienst war in der Zeit von 17:00 bis 01:00 Uhr im gesamten Kreisgebiet unterwegs und hat Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei wurde unter anderem im Stadtgebiet Gevelsberg und Ennepetal und in Hattingen zum Beispiel an der Kreisstraße, am Hüttengelände und im Wodantal gemessen. Der "Spitzenreiter" wurde im Wodantal bei erlaubten 50 km/h mit 95 km/h festgestellt. (jbo)

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