Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand in Bochum-Weitmar: Vier Personen leicht verletzt

Bochum (ots)

Am heutigen Montag wurde die Feuerwehr Bochum kurz nach 08:00 Uhr zu einem Einsatz in die Schützenstraße im Stadtteil Weitmar alarmiert. Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses war es zu einem Brand in einer Küche gekommen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich noch vier Personen - zwei Erwachsene und zwei Kinder - in der betroffenen Wohnung.

Ein Erwachsener sowie zwei Kinder konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig ins Freie retten. Die zweite erwachsene Person befand sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte auf einem Balkon an der Rückseite des Gebäudes und konnte von dort zügig über eine Steckleiter in Sicherheit gebracht werden. Alle vier Personen wurden vom Rettungsdienst medizinisch untersucht und mit dem Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert.

Der Brand in der Küche konnte durch einen unter Atemschutz arbeitenden Trupp mittels Strahlrohr schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Anschließend wurde der entstandene Brandrauch mithilfe eines Hochleistungslüfters aus der Wohnung entfernt. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Insgesamt waren etwa 30 Einsatzkräfte vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell