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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Polizei überwacht Durchfahrtsverbot für Motorräder am Krähberg/Neun Verstöße in einer Stunde

Oberzent (ots)

Am Sonntagnachmittag (03.05.) führte die Polizeistation Erbach Verkehrskontrollen auf der Landesstraße 3108, der sogenannten Krähbergstrecke, durch. Dort herrscht am Wochenende und an Feiertagen ein Durchfahrtsverbot für Motorräder. Trotz des Verbotes mussten die Beamten in der Zeit zwischen 14.30 und 15.30 Uhr neun Verstöße feststellen. Zwei weitere Fahrer besaßen eine Durchfahrtsgenehmigung.

Auf die Biker, die das Durchfahrtsverbot missachteten, kommen nun jeweils Verwarnungsgelder in Höhe von 50 Euro zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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