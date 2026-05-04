POL-DA: Oberzent: Polizei überwacht Durchfahrtsverbot für Motorräder am Krähberg/Neun Verstöße in einer Stunde
Oberzent (ots)
Am Sonntagnachmittag (03.05.) führte die Polizeistation Erbach Verkehrskontrollen auf der Landesstraße 3108, der sogenannten Krähbergstrecke, durch. Dort herrscht am Wochenende und an Feiertagen ein Durchfahrtsverbot für Motorräder. Trotz des Verbotes mussten die Beamten in der Zeit zwischen 14.30 und 15.30 Uhr neun Verstöße feststellen. Zwei weitere Fahrer besaßen eine Durchfahrtsgenehmigung.
Auf die Biker, die das Durchfahrtsverbot missachteten, kommen nun jeweils Verwarnungsgelder in Höhe von 50 Euro zu.
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