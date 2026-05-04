Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Weiterstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstagabend (2.5.), in der Zeit zwischen 19.30 und 23.45 Uhr, drangen die Kriminellen über den Balkon in die Räumlichkeiten in der Albert-Schweitzer-Straße ein und entwendeten dort anschließend einen Tresor, Geld und Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Darmstadt ist unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

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