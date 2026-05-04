PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Weiterstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstagabend (2.5.), in der Zeit zwischen 19.30 und 23.45 Uhr, drangen die Kriminellen über den Balkon in die Räumlichkeiten in der Albert-Schweitzer-Straße ein und entwendeten dort anschließend einen Tresor, Geld und Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Darmstadt ist unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 10:38

    POL-DA: Nauheim: Lager von Einkaufsmarkt im Visier/Gasflaschen gestohlen

    Nauheim (ots) - Das umzäunte Lager eines Einkaufsmarktes in der Berzallee ist am frühen Samstagmorgen (02.05.) von Kriminellen heimgesucht worden. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich ein Mann und eine Frau Zugang zu dem Areal und entwendeten dort circa zehn Gasflaschen. Für den Abtransport nutzten die Unbekannten einen gelben Opel Corsa mit ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 10:31

    POL-DA: Kelsterbach: Autoscheibe eingeschlagen und Schaltknauf entwendet

    Kelsterbach (ots) - Am Samstag (02.05.) warfen Unbekannte in der Zeit zwischen 14.00 und 16.45 Uhr die Scheibe eines grauen Audi ein, der in der Gottfried-Keller-Straße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend lediglich den Schaltknauf. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren