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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Lager von Einkaufsmarkt im Visier/Gasflaschen gestohlen

Nauheim (ots)

Das umzäunte Lager eines Einkaufsmarktes in der Berzallee ist am frühen Samstagmorgen (02.05.) von Kriminellen heimgesucht worden. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich ein Mann und eine Frau Zugang zu dem Areal und entwendeten dort circa zehn Gasflaschen. Für den Abtransport nutzten die Unbekannten einen gelben Opel Corsa mit WI-Kennzeichen. Möglicherweise konnten sie dabei von Zeugen beobachtet werden.

Die Polizei in Groß-Gerau ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06152/175-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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