POL-DA: Nauheim: Lager von Einkaufsmarkt im Visier/Gasflaschen gestohlen
Nauheim (ots)
Das umzäunte Lager eines Einkaufsmarktes in der Berzallee ist am frühen Samstagmorgen (02.05.) von Kriminellen heimgesucht worden. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich ein Mann und eine Frau Zugang zu dem Areal und entwendeten dort circa zehn Gasflaschen. Für den Abtransport nutzten die Unbekannten einen gelben Opel Corsa mit WI-Kennzeichen. Möglicherweise konnten sie dabei von Zeugen beobachtet werden.
Die Polizei in Groß-Gerau ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06152/175-0 sachdienliche Hinweise entgegen.
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