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POL-DA: Rödermark: Wo ist Ali Kahraman?
Die Kripo des Polizeipräsidium Südosthessen bittet um Mithilfe der Bevölkerung

POL-DA: Rödermark: Wo ist Ali Kahraman? / Die Kripo des Polizeipräsidium Südosthessen bittet um Mithilfe der Bevölkerung
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Rödermark (ots)

(cb) Wo ist Ali Kahraman aus Rödermark? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 39-Jährigen.

Herr Kahraman ist etwa 1,90 Meter groß, von kräftiger Statur und hat eine Halbglatze mit schwarzen Haaren. Außerdem trägt er einen schwarz/grauen Dreitagebart. Der Vermisste wurde zuletzt am Sonntagvormittag, 3. Mai, im Bereich der Dieburger Straße gesehen. Seitdem ist der Gesuchte unbekannten Aufenthalts. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug dieser ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose sowie graue Pantoffeln. Zudem führte er aufgrund seiner Gehbeeinträchtigung einen Rollator mit sich.

Der Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Ali Kahraman geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: Privat)

Offenbach, 04.05.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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