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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stahlseil über Fahrbahn gespannt - Polizei ermittelt

Bad Frankenhausen (ots)

Am Sonntag wurde in der Poststraße ein über die Straße gespanntes Stahlseil festgestellt. Ein 41-Jähriger hatte dieses zunächst an der Fassade seines Wohnhauses befestigt und zum Spannen an einem Baum des Kurparks angebunden. Glücklicherweise war das Kabel auf einer Höhe von mehr als drei Metern gespannt, sodass keine Fußgänger oder Verkehrsteilnehmer geschädigt wurden. Dennoch leiteten die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser Ermittlungen wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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