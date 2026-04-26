Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Mehrfamilienhaus - ein Kind verletzt

Bild-Infos

Download

Sondershausen (ots)

Am Sonntagmorgen kam es in der Güntherstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 5.20 Uhr in einer Dachgeschosswohnung aus und griff sofort auf des gesamten Dachstuhl über. Umgehend konnten sich alle Bewohner des Hauses selbstständig Sicherheit bringen. Eine 11-Jährige wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Klinikum gebracht.

Zur Stunde laufen die Löscharbeiten durch die Kameraden der Feuerwehr. Hierdurch kommt es in der Nähe des Einsatzortes zu Verkehrseinschränkungen.

Ersten Schätzungen zufolge liegt der durch den Brand entstandene Sachschaden bei etwa einer halben Million Euro. Nach dem Ablöschen werden Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Einsatz kommen und zur Brandursache ermitteln. Gegenwertig liegen zur Ursache des Brandes noch keine Erkenntnisse vor.

Anfragen von Medienvertretern zum Brand werden ab Montag, den 27. April, durch die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen beantwortet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell