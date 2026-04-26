LPI-NDH: Betrunkener Pkw-Fahrer in Heiligenstadt

Nordhausen (ots) - Sonntagmorgen, gegen 05:10 Uhr befuhr ein 19jähriger mit seinem Pkw BMW die Landstraße von Werther in Richtung Wolkramshausen. Am Ortausgang Werther kommt das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer dortigen Straßenlaterne. Die beiden Insassen bleiben unverletzt, der Sachschaden wird auf ca. 12.000,- Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt und die Laterne abgeklemmt werden. Der Fahrer gab bei der Unfallaufnahme an, in ...

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