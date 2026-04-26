Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Betrunkener Pkw-Fahrer in Heiligenstadt
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Am 25.04.2026 gegen 20:45 Uhr wurde in der Aegiedienstraße in Heiligenstadt eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde ein 25-jähriger Fahrer eines VW Bora festgestellt, welcher unter Einfluss von Alkohol unterwegs war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrer erwartet nunmehr ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot.
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