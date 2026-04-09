PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizeilicher Einsatz in Boppard

Koblenz (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 08.04.26, gingen bei der Polizei mehrere Meldungen ein, dass im Bereich Boppard-Buchholz eine Frau gegen deren Willen und unter Einwirkung von körperlicher Gewalt in ein Fahrzeug gezerrt wurde. Durch die kurz darauf eingetroffene Streife konnte das in Rede stehende Fahrzeug noch in Tatortnähe angetroffen und die Frau befreit werden. Zwischen den insgesamt drei Tätern und dem Opfer bestand eine Vorbeziehung, dem Vorfall ging ein bereits länger andauernder Konflikt voraus. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Kriminaldirektion hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen, um die näheren Hintergründe zu beleuchten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 10:36

    POL-PPKO: Vermehrt Fälle von falschen Polizeibeamten im Bereich Halsenbach

    Koblenz (ots) - Derzeit kommt es im Bereich Halsenbach vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die echte Polizei kein Geld fordert. Daher empfehlen wir: Legen Sie sofort auf und verständigen sie die zuständige Polizeidienststelle. Weitere Informationen, sowie Tipps und Hilfestellungen finden sie unter folgendem Link: ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 12:16

    POL-PPKO: Tuning und Poser-Kontrollen in und um Koblenz - Polizei zieht positive Bilanz

    Koblenz (ots) - Das Tuning-Kontrollteam der Polizeidirektion Koblenz führte auch in diesem Jahr an Karfreitag und Karsamstag gezielte Kontrollen im Bereich der Tuning und Poser-Szene durch. Die Maßnahmen wurden durch Alkohol- und Betäubungsmittelkontrollen ergänzt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte an beiden Tagen ein deutlicher Rückgang der Teilnehmerzahlen an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren