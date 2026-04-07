Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vermehrt Fälle von falschen Polizeibeamten im Bereich Halsenbach

Koblenz (ots)

Derzeit kommt es im Bereich Halsenbach vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die echte Polizei kein Geld fordert. Daher empfehlen wir: Legen Sie sofort auf und verständigen sie die zuständige Polizeidienststelle.

Weitere Informationen, sowie Tipps und Hilfestellungen finden sie unter folgendem Link: Schockanrufe: Panikmache am Telefon - Legen Sie sofort auf!

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