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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vermehrt Fälle von falschen Polizeibeamten im Bereich Halsenbach

Koblenz (ots)

Derzeit kommt es im Bereich Halsenbach vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die echte Polizei kein Geld fordert. Daher empfehlen wir: Legen Sie sofort auf und verständigen sie die zuständige Polizeidienststelle.

Weitere Informationen, sowie Tipps und Hilfestellungen finden sie unter folgendem Link: Schockanrufe: Panikmache am Telefon - Legen Sie sofort auf!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - Miriam Leonhard
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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