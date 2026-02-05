Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy entpuppt sich als Fälschung

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide- Am Mittwoch, 04.02.2026, nutzte ein Täter ein Treffen zur Übergabe eines Handys zum Diebstahl. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachdem ein 24-Jähriger aus Lengerich auf einer Verkaufsplattform im Internet Kontakt mit einem Handy-Verkäufer hatte, fuhr er zum verabredeten Treffpunkt am Wachholderweg in Höhe der Hausnummer 33. Gegen 20:50 Uhr sollte dort die Übergabe von 1300 Euro für ein iPhone 17 Pro Max erfolgen. Bei dem Treffen legte der 24-Jährige das Geld in den Kofferraum, als der Verkäufer ihm das Handy übergab. Während er bei der Prüfung des iPhone feststellte, dass es sich um eine Fälschung handelte, griff der Täter sich das Geld und flüchtete zu Fuß in Richtung Rabenhof. Trotz kurzer Verfolgung gelang es dem Opfer nicht mehr, den Täter einzuholen.

Der Lengericher beschrieb den Polizisten den südländisch aussehenden Täter als circa 20 bis 30 Jahre alt, 175 cm bis 180 cm groß, mit lockigen Haaren und schlank. Er war bekleidet mit einer schwarzer Winterjacke, einer schwarzen Trainingshose und weißen Schuhen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-5454-0 entgegen.

Nehmen Sie zu einer Geldübergabe möglichst einen Bekannten mit, der das Geld verwahren kann während Sie die Ware prüfen. Treffen Sie sich nicht bei Dunkelheit an einem abgelegenen oder einsamen Ort, sondern im Hellen an einem belebten Platz.

