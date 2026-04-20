Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerverletzte Person aufgefunden - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags wurde gegen 05:30 Uhr eine schwer verletzte männliche Person im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West aufgefunden.

Ein Passant entdeckte den 46-jährigen Mann im Bereich der Riedfeldstraße/Pumpwerkstraße, und alarmierte umgehend die Polizei. Rettungskräfte versorgten den Verletzten an Ort und Stelle und brachten ihn anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach aktuellem Stand wurde die Person schwer verletzt, es besteht aber keine Lebensgefahr. Die genauen Hintergründe der Verletzungen sind bislang ungeklärt. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt aufgenommen.

Es werden Personen gesucht, die in diesem Zeitraum im Bereich der Riedfeldstraße/Pumpwerkstraße oder in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Hergang der Ereignisse machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621 33010 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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