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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Parkboxen in Parkhaus aufgebrochen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Vor Samstag, 13 Uhr, zu einem noch nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt, brach eine bisher unbekannte Täterschaft insgesamt neun mittels Gitterboxen verschlossene Parkabteile in einem Parkhaus im Quadrat H 6 auf. In zwei der Parkabteile befanden sich jeweils ein Fahrzeug, bei denen die Seitenscheiben zerstört wurden. Ob etwas aus den Fahrzeugen oder den Parkabteilen entwendet wurde, ist noch unklar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich ebenfalls noch nicht bestimmen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Tel.: 0621 / 1258-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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