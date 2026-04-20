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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte brechen in Restaurant ein und beschädigen Inventar - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 11:45 Uhr, drangen Unbekannte in ein Restaurant in der Carl-Benz-Straße ein und beschädigten das Inventar. Über ein Fenster im Innenhof drangen die Täter in das Restaurant ein, nachdem sie zuvor das Metallgitter am Fenster gewaltsam aus der Verankerung gerissen und die Scheibe eingeschlagen hatten, um so das Fenster zu öffnen. Im Inneren besprühten sie die gesamte Inneneinrichtung und die Küche mit schwarzer Farbe. Außerdem wurde das Mobiliar umgeworfen sowie Sitzbezüge und Kissen mit einem unbekannten Gegenstand aufgeschnitten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Wertgegenstände entwendet. Die Hintergründe der Tat sowie der entstandene Sachschaden sind bislang noch unbekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06221 / 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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