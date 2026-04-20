POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand in der Hauptstraße - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte eine Fußgängerin gegen 23:30 Uhr beim Passieren einer Bar in der Dammstraße laute Stimmen und Schreie vernehmen. Kurz darauf kamen mehrere Personen aus der Bar und es kam auf der Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Anschließend hätten sich alle Beteiligten in verschiedene Richtungen entfernt. Beim Eintreffen der ...

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