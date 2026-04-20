POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand in der Hauptstraße - Pressemitteilung Nr. 1
Mannheim (ots)
Derzeit sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wegen einem Zimmerbrand in der Hauptstraße in Brühl im Einsatz. Zur Brandursache, Ausmaß des Brandes und ob es Verletzte gibt, kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr sind noch im Gange. Es wird nachberichtet.
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