Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Wohnungsbrand fordert ein Todesopfer

Meppen (ots)

Am Donnerstagabend, den 16.04.2026, kam es gegen 20:12 Uhr in der Karlstraße im Meppener Ortsteil Neustadt zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus.

Ein 30-jähriger Anwohner bemerkte im Nachbarhaus eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss und verständigte umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine starke Rauchentwicklung aus der betroffenen Wohnung festgestellt.

Im Rahmen der Absuche entdeckten Einsatzkräfte der Feuerwehr eine 84-jährige Bewohnerin leblos im Schlafzimmer, welches nach ersten Erkenntnissen als Brandausbruchsort in Betracht kommt. Die Frau wurde umgehend aus der Wohnung geborgen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb sie kurze Zeit später noch im Rettungswagen.

Die Feuerwehr Meppen war mit insgesamt sieben Fahrzeugen und rund 35 Einsatzkräften vor Ort. Auch der Rettungsdienst sowie ein Notarzt waren im Einsatz, ein Rettungshubschrauber befand sich zeitweise im Anflug.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Das betroffene Schlafzimmer wurde erheblich beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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