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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pedelec gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:05 Uhr stellte ein 42-jähriger Mann sein schwarzes Pedelec in der Henkel-Teroson-Straße auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts ab und sicherte dieses mit einem Gliederschloss. Als er gegen 15:55 Uhr zurückkehrte, musste er feststellten, dass sich sein Fahrrad nicht mehr vor Ort befand. Die Täter ließen lediglich das aufgebrochene Schloss zurück. Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 / 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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