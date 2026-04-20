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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrrad samt Schloss vor Baumarkt entwendet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Samstag entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft ein schwarz-graues E-Bike samt Fahrradschloss und flüchtete. Gegen 13:55 Uhr stelle eine 59-jährige Frau ihr E-Bike an den Fahrradparkplätzen an einem Baumarkt in der Eppelheimer Straße ab, verschloss es mit einem Fahrradschloss an den dortigen Fahrradständern und begab sich für einen Einkauf in den Baumarkt. Als sie um 14 Uhr wieder ihre Heimfahrt antreten wollte, stellte sie das Fehlen ihres E-Bikes fest. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 06221 / 1857-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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