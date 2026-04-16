Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Schwerer Verkehrsunfall an Anschlussstelle

Heidekreis (ots)

15.04.2026 / Schwerer Verkehrsunfall an Anschlussstelle

Soltau: Am Mittwochnachmittag kam es kurz nach 15:00 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Soltau-Ost in Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Ein 39-jähriger Mann befuhr mit seinem Transporter den Auffahrtsbereich zur A 7 und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab. Dort kollidierte er mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine. Ein nachfolgender Transporter konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Fahrzeug des 39-Jährigen auf.

Der 39-jährige Fahrer wurde zunächst eingeklemmt und bei dem Unfall schwer verletzt. Der 60-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine sowie die 39-jährige Beifahrerin des nachfolgenden Transporters erlitten leichte Verletzungen.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt.

Die Anschlussstelle Soltau-Ost (Auf- und Abfahrt) musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis etwa 20:00 Uhr voll gesperrt werden. Die A 7 selbst war von der Sperrung nicht betroffen.

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