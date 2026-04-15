Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Versuchter Einbruch in Einkaufszentrum; Munster: Einbruchsversuch

Heidekreis (ots)

14.04.2026 / Versuchter Einbruch in Einkaufszentrum

Walsrode: In der Nacht zu Dienstag versuchten bislang unbekannte Täter, sich über das Dach Zugang zu einem Einkaufszentrum in der Heinrich-Hertz-Straße zu verschaffen. Ein Eindringen in das Gebäude gelang jedoch nicht. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

14.04.2026 / Einbruchsversuch

Munster: Unbekannte versuchten am Dienstag, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Emil-Chwastek-Platz zu gelangen. Das Aufhebeln der Hauseingangstür misslang jedoch, sodass das Objekt nicht betreten wurde. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

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