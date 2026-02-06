Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstähle - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Dienstag (03.02.2026), 20 Uhr, und Mittwoch (04.02.2026), 16 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Motorroller aus einem Hinterhof in der Rosenstraße.

Am Mittwoch, zwischen 20 und 23:30 Uhr, wurde ein in der Bauernwiesenstraße (Höhe Kreuzstraße) abgestellter Motorroller gestohlen. Dieser wurde aufgebrochen in unmittelbarer Nähe des Tatorts aufgefunden.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

