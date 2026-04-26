Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Betrunkener Autofahrer in Niederorschel
Niederorschel (ots)
Am 26.04.2026 gegen 00:20 Uhr wurde in Niederorschel bei einer Verkehrskontrolle ein 24-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta festgestellt, der alkoholisiert unterwegs war. Der angebotene Alkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille. Entsprechend wurde eine Blutentnahme angeordnet. Je nach Ergebnis erwartet den jungen Mann nun ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot oder sogar ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, wenn die Auswertung einen Wert von 1,1 Promille oder mehr erreichen sollte.
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