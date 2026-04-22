Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Waffenmeldung im Regionalexpress - Bundespolizei stellt Reisenden am Hauptbahnhof Essen

Essen (ots)

Am 20. April führte die gefährliche Behauptung eines 33-Jährigen am Essener Hauptbahnhof zu einem Einsatz der Bundespolizei.

Gegen 23:30 Uhr alarmierte der Zugbegleiter des unmittelbar in den Hauptbahnhof Essen einfahrenden RE 1 die Einsatzkräfte, da ein Reisender ihm gegenüber angab, eine Schusswaffe mitzuführen.

Die Beamten begaben sich umgehend zu Gleis 1 und trafen dort auf den DB-Mitarbeiter sowie einen rumänischen Staatsangehörigen. Die Uniformierten führten den Mann sicher aus dem Zug und durchsuchten ihn am Bahnsteig. Eine Schusswaffe fanden sie bei dem Düsseldorfer nicht auf.

Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Mann nicht.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1 Promille.

Nach Abschluss der Maßnahmen erteilten die Bundespolizisten dem 33-Jährigen einen Platzverweis für den Hauptbahnhof und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

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