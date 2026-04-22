Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rangiermitarbeiter durch Güterzug verletzt

Bielefeld-Brackwede (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (22. April) ist ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn in Bielefeld-Brackwede von einem Güterzug touchiert und schwer verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der Verletzte um 01:30 Uhr als Rangierer auf einem Güterzug, der auf die Durchfahrt eines anderen Zuges warten musste. Noch vor der Durchfahrt verließ der Rangierer die Lok.

Kurze Zeit später bemerkte der Triebfahrzeugführer eines durchfahrenden Güterzuges den Mann in Gleisbereich und leitete eine Schnellbremsung ein. Einen Zusammenprall konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Der Rangierer wurde durch den Güterzug an der rechten Schulter touchiert und mit starken Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Triebfahrzeugführer konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen und wurde abgelöst.

Durch den Unfall erhielten 3 Züge Verspätungszeiten von insgesamt 266 Minuten. Vier Züge mussten umgeleitet werden.

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