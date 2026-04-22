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BPOL NRW: Alkoholisierter Fluggast leistet Widerstand - Bundespolizei greift am Flughafen Köln/Bonn ein

BPOL NRW: Alkoholisierter Fluggast leistet Widerstand - Bundespolizei greift am Flughafen Köln/Bonn ein
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Flughafen Köln/Bonn (ots)

Ein stark alkoholisierter Fluggast hat am Abend des 21. April 2026 am Flughafen Köln/Bonn für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 47-jährige Mann wollte ursprünglich einen Flug nach Großbritannien antreten, wurde jedoch aufgrund seines Zustandes von der Fluggesellschaft von der Beförderung ausgeschlossen.

Nach Mitteilung der Flughafensicherheit trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen im Bereich eines Abfluggates an. Bereits vor Ort zeigte sich, dass der Mann erheblich alkoholisiert war und sich nur eingeschränkt kontrollieren konnte.

Zur weiteren Klärung sollte der Betroffene zur Dienststelle verbracht werden. Auf dem Weg dorthin eskalierte die Situation: Der Mann riss sich plötzlich los, zeigte unkontrollierte Bewegungen und ging auf die eingesetzten Beamten zu. Die Bundespolizisten mussten unmittelbaren Zwang anwenden und den Mann unter Einsatz von körperlicher Gewalt sowie Handfesseln fixieren.

Dabei zog sich der Beschuldigte eine oberflächliche Verletzung am Kinn zu, die vor Ort medizinisch versorgt wurde. Auch ein Beamter wurde im Zuge des Widerstandes leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aufgrund seines weiterhin stark alkoholisierten Zustandes und deutlicher Ausfallerscheinungen dem Polizeigewahrsamsdienst des Polizeipräsidiums Köln zur Ausnüchterung überstellt.

Ein Atemalkoholtest war aufgrund des Zustandes des Mannes nicht möglich.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass stark alkoholisierte Personen aus Gründen der Flugsicherheit von der Beförderung ausgeschlossen werden können. Wer sich darüber hinaus aggressiv gegenüber Einsatzkräften verhält, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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