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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Mann

Paderborn (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Dienstagmorgen (21. April) einen gesuchten Mann im Hauptbahnhof Paderborn verhaftet.

Bundespolizisten stellten bei einer Personenkontrolle einen Deutschen fest, bei dem der Datenabgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem zur Festnahme führte. Gegen den 45-jährigen Mann hatte das Amtsgericht Paderborn die Untersuchungshaft angeordnet. Dem deutschen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, dass er im Jahr 2023 mehrfach Polizeivollzugsbeamte beleidigt haben soll. Weiter soll er verbotene nationalsozialistische Zeichen und den Hitlergruß in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Hinzu kommen noch mehrere Diebstahlshandlungen in unterschiedlichen Geschäften die ihm zur Last gelegt werden. Der Gesuchte ist der angesetzten Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben. Als Konsequenz wurde die Untersuchungshaft am 17. März 2026 angeordnet.

Die Bundespolizisten verhafteten den Mann und verbrachten ihn ins Polizeigewahrsam. Er wurde am Dienstagnachmittag beim Amtsgericht Paderborn vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Wiebke Redeker
Telefon: 0251 97437 -1013 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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