Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pedelec-Fahrer bei Unfall in Wildeshausen leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen ist am Mittwoch, 25.Februar 2026, 06:00 Uhr, ein Radfahrer leicht verletzt worden. Er war zuvor auf der falschen Straßenseite unterwegs.
Zur Unfallzeit wollte eine 41-jährige Frau aus Wildeshausen mit einem Kleinwagen von der Dr.-Eckener-Straße in die Ahlhorner Straße einfahren. Dabei übersah sie den von rechts kommenden 41-Jährigen aus Wildeshausen auf seinem Pedelec.
Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen, wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und schließlich in ein Krankenhaus gefahren.
