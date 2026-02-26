PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pedelec-Fahrer bei Unfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen ist am Mittwoch, 25.Februar 2026, 06:00 Uhr, ein Radfahrer leicht verletzt worden. Er war zuvor auf der falschen Straßenseite unterwegs.

Zur Unfallzeit wollte eine 41-jährige Frau aus Wildeshausen mit einem Kleinwagen von der Dr.-Eckener-Straße in die Ahlhorner Straße einfahren. Dabei übersah sie den von rechts kommenden 41-Jährigen aus Wildeshausen auf seinem Pedelec.

Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen, wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und schließlich in ein Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

