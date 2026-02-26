PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, in der Zeit von ca. 17:30 Uhr und 18:35 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher den ordnungsgemäß in der Werrastraße/Einmündung Walther-Rathenau-Straße geparkten VW Golf eines 75-jährigen Nordenhamers.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

In dem Zusammenhang sucht die Polizei Nordenham nach Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Natalia Schubert
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

