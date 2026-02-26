Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kleinwagen brennt auf der Autobahn 1 in Stuhr aus

Delmenhorst (ots)

Vermutlich durch einen technischen Defekt ist am Mittwoch, 25. Februar 2026, gegen 22:10 Uhr, ein Kleinwagen auf der Autobahn 1 in Stuhr in Brand geraten und zerstört worden.

Eine 24-jährige Frau aus Delmenhorst war mit ihrem Kleinwagen auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs und bemerkte kurz vor dem Dreieck Stuhr Flammen, die aus dem Auto schlugen. Sie stoppte umgehend auf dem Seitenstreifen und brachte sich unverletzt in Sicherheit. Die alarmierte Feuerwehr aus Brinkum rückte mit 25 Einsatzkräften aus, konnte das vollständige Ausbrennen des Kleinwagens aber nicht mehr verhindern. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste ein Fahrstreifen der Autobahn 1 gesperrt werden. Behinderungen waren nicht zu beklagen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell