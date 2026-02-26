Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierte Autofahrerin kommt in Hude von der Straße ab und verletzt sich leicht

Delmenhorst (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrerin ist am Mittwoch, 25. Februar 2026, gegen 22:20 Uhr, in Hude von der Vielstedter Straße abgekommen und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Gegen sie ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Die 41-jährige Frau aus Ganderkesee war mit ihrem Kleinwagen auf der Vielstedter Straße in Richtung Hude unterwegs, kam in Höhe der Einmündung zur Straße "Am Forsthaus" nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stillstand. Sie zog sich leichte Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht zu und wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Für die Bergung musste ein Abschleppunternehmen verständigt werden.

Da von der 41-jährigen Unfallverursacherin Alkoholgeruch ausging, wurde ihr ein Atemalkoholtest angeboten, der einen Wert von 0,94 Promille ergab. Gegen sie ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Die Entnahme der Blutprobe erfolgte im Krankenhaus.

