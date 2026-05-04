Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 26-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Marktplatz, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll am frühen Freitagmorgen (1.5.), gegen 3.45 Uhr, eine Personengruppe, bestehend aus mindestens vier unbekannten Männern, aus bislang unbekannten Gründen die Konfrontation mit einem 26-Jährigen gesucht haben. Hierbei soll eine der Personen den jungen Mann geschlagen haben, wodurch er Verletzungen im Bereich des Kopfes erlitt. Der leicht verletzte 26-Jährige wurde durch einen Rettungswagen vor Ort medizinisch versorgt und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen.

Eine Fahndung nach den Personen, welche nach der Tat unerkannt flüchteten, verlief bislang erfolglos.

Einer der Flüchtenden wird als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er soll zudem einen Schnurr- sowie einen Kinnbart haben.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den Identitäten der noch unbekannten Männer, nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 43) unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

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