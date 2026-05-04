Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal: Einbruch in Golfclub - Tresor gestohlen

Brombachtal (ots)

Das Vereinsheim des Golfclubs Odenwald geriet in der Nacht zum Sonntag (3.5.) ins Visier Krimineller. Die noch unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln der Fenster in die Räume und entwendeten anschließend gewaltsam einen Tresor von der Wand. Sie flüchteten mit ihrer Beute in einem Fahrzeug vom Tatort. Der angerichtete Schaden wird nach erstem Kenntnisstand auf 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

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