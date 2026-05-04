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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Sonntag (03.05.) gegen 17:15 Uhr trieben zwei bislang unbekannte Täter in der Emil-von-Behring-Straße in Ginsheim-Gustavsburg ihr Unwesen und verschafften sich Zugang zu einem dortigen Einfamilienhaus.

Sie drangen gewaltsam über die Terrasse in das Gebäude ein und entwendeten zwei Herrenarmbanduhren. Der entstandene Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 250 Euro geschätzt. Bei den tatverdächtigen Personen handelt es sich um zwei etwa 20 bis 30 Jahre alte Personen mit einer Körpergröße von circa 1,60 bis 1,70 Meter und kräftiger Statur.

Einer der Flüchtigen trug eine weiße Jacke, eine blaue Jeans sowie weiße Schuhe und hatte lange schwarze Haare. Sein Begleiter war mit einer schwarzen Jacke, einer weiten grauen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Er hatte ebenfalls lange schwarze Haare, die an den Seiten rasiert waren.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Julian Lenk

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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