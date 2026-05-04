Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Defektes Rücklicht führt zur vorläufigen Festnahme eines 19-Jährigen

Dieburg (ots)

Weil an einem Ford ein defektes Rücklicht festgestellt wurde, wollte eine Streife der Polizeistation Dieburg in der Nacht zum Freitag (1.5.), gegen 2 Uhr, den Wagen in der Frankfurter Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer gab aber Gas und flüchtete zunächst mit hoher Geschwindigkeit. Anschließend verunfallte er kurze Zeit später zwischen der Werk- und Fabrikstraße. Die zwei Insassen flüchteten fußläufig von der Unfallstelle. Einen der Beiden, einen 19 Jahre jungen Mann, konnten die Einsatzkräfte zügig stellen und vorläufig festnehmen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung verlief diese nach dem zweiten Insassen bislang noch ohne Erfolg.

Im Auto fanden die Beamten zwei mit Lachgas gefüllte Ballons. Weshalb der Fahrer flüchtete bedarf weiterer Ermittlungen. Bei dem Unfall verursachte er einen erheblichen Schaden an seinem Auto und beschädigte mehrere Verkehrsschilder. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.

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