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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Fahrzeugbrand ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Dieburg (ots)

Am Freitag (1.5.) rief ein brennendes Fahrzeug in der Frankfurter Straße die Polizei und Feuerwehr auf den Plan.

Gegen 17.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr darüber informiert, dass ein Auto der Marke "Audi" im Bereich der Auffahrt zur Bundesstraße 45 brennen soll. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte löschten anwesende Personen das Feuer. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel ab.

Als Ursache des Brandes gehen die Ermittlerinnen und Ermittler derzeit von einem technischen Defekt aus. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde bei dem Brand nicht verletzt. Im Anschluss musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Eine Sperrung der Auffahrt war nicht notwendig.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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