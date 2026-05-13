LPI-J: Rempler beim Ausparken
Bad Sulza (ots)
In Bad Sulza kam es gestern Mittag auf dem Markt zu einem kleinen Unfall. Ein 68-jähriger Autofahrer touchierte beim Ausparken einen geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt knapp 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand
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