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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rempler beim Ausparken

Bad Sulza (ots)

In Bad Sulza kam es gestern Mittag auf dem Markt zu einem kleinen Unfall. Ein 68-jähriger Autofahrer touchierte beim Ausparken einen geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt knapp 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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