POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Haßloch (ots) - Eine 74-jährige Haßlocherin wurde am Mittwoch, dem 08.04.26, gegen 13:15 Uhr Opfer eines Betruges. An ihrer Wohnungstür in der Trifelsstraße klingelte ein angeblicher Mitarbeiter einer Sanitärfirma, um in ihrer Wohnung einen Wasserrohrbruch auszuschließen. Aufgrund eines Aushangs im Eingangsbereich, dass es seit einigen Tagen zu Problemen mit der Wasserversorgung komme, ließ die Dame den Mann in ...

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