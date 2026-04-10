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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Deidesheim (ots)

Am Donnerstag, 09.04.26 wurde in der Appengasse in Deidesheim Höhe Kindergarten eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In der Zeit von 10:40 bis 11:40 Uhr wurden 12 Verkehrsteilnehmende sanktioniert, die sich nicht an die erlaubten 30 km/h hielten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch
Pressestelle
Frank Hoffmann

Telefon: 06324 933-2600
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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