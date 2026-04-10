Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen
Deidesheim (ots)
Am Donnerstag, 09.04.26 wurde in der Appengasse in Deidesheim Höhe Kindergarten eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In der Zeit von 10:40 bis 11:40 Uhr wurden 12 Verkehrsteilnehmende sanktioniert, die sich nicht an die erlaubten 30 km/h hielten.
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