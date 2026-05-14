Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Weimar (ots)

Am frühen Abend des 13.05.2026 befuhr ein unbekannter Täter mit seinem PKW die Ortsstraße in Neckeroda aus Richtung B85 kommend. Auf Höhe der Hausnummer 65 wollte der unbekannte Täter vermutlich wenden und fuhr dafür rückwärts auf das Grundstück des Geschädigten. Hierbei übersah der unbekannte Fahrer die Grundstücksmauer und kollidierte mit dieser. An der Grundstücksmauer entstand ein Schaden in Höhe von 300EUR. Sachdienliche Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643-8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

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