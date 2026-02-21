Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Brand einer Saunahütte im Saunapark Epe - Aufwendiger Nachteinsatz für die Feuerwehr

Gronau (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde die Feuerwehr Gronau um 23:55 Uhr mit dem Stichwort "Feuer" zum Saunapark Epe alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war für die Einsatzkräfte ein deutlicher Feuerschein sichtbar.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand eine freistehende, etwa 10 x 15 Meter große Saunahütte in Vollbrand. Flammen schlugen aus dem Dachbereich, dichter Rauch breitete sich über das Gelände aus.

Unverzüglich wurde ein umfassender Löschangriff eingeleitet. Mehrere Trupps gingen unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Parallel dazu wurde eine Riegelstellung aufgebaut, um ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäudeteile zu verhindern.

Die Brandbekämpfung gestaltete sich aufgrund der Bauweise der Hütte besonders aufwendig. Die starke Dämmung sowie die Holzverkleidungen begünstigten eine Brandausbreitung in Hohlräume. Um alle Glutnester vollständig ablöschen zu können, mussten große Teile der Deckenverkleidung sowie der Dachhaut geöffnet werden. Diese Nachlöscharbeiten nahmen erhebliche Zeit in Anspruch. Im Anschluss erfolgte eine Kontrolle mit Wärmebildkameras, um versteckte Glutnester auszuschließen.

Nach rund vier Stunden konnte "Feuer aus" gemeldet werden.

Die Einsatzstelle wurde anschließend zur weiteren Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Gronau war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Angaben zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

