Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Scheunenbrand in Epe - eine Unruhige Silvesternacht für die Feuerwehr Gronau

Gronau (ots)

Die Feuerwehr Gronau wurde am Silvestertag um 17:04 Uhr erstmals alarmiert. Einsatzstichwort war ein Scheunenbrand am Hofkamp im Ortsteil Epe. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die betroffene Scheune in Vollbrand stand. Daraufhin wurden umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte aus beiden Löschzügen der Feuerwehr Gronau sowie von der hauptamtlichen Wache im Einsatz. Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen konnte ein angrenzendes Gebäude, in dem sich unter anderem zwei Traktoren befanden, vor einem Übergreifen der Flammen geschützt werden. Das Gebäude wurde jedoch durch Hitze und Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Die brennende Scheune selbst brannte vollständig nieder.

In der Scheune war Brennholz gelagert. Nach Angaben vor Ort war für den Abend eine Silvesterfeier geplant. Der Brand wurde während der Vorbereitungen entdeckt. Eine Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis etwa 20:45 Uhr an. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Kriminalpolizei übergeben.

Parallel zu diesem Einsatz musste die Feuerwehr Gronau während der laufenden Löscharbeiten zu einem weiteren Einsatz ausrücken. An der Laubstiege brannte ein Container. Im weiteren Verlauf der Silvesternacht folgten sechs weitere Einsätze, darunter brennende Hecken, weitere Containerbrände sowie ein Fahrzeugbrand.

Original-Content von: Feuerwehr Gronau, übermittelt durch news aktuell