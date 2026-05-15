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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wasserschaden führt zu Polizeieinsatz

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann hat am Donnerstagabend in einer Wohnung in der Heldrunger Straße in Weimar einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ausgangspunkt war zunächst ein Wasserschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen ließ der 54-Jährige in seiner Wohnung Wasser überlaufen, welches schließlich durch die Decke in die darunterliegende Wohnung tropfte. Nachdem auf Klingeln und Klopfen zunächst nicht reagiert wurde, öffnete der Mann den eingesetzten Beamten schließlich doch die Tür. Die Polizisten trafen den 54-Jährigen lautstark schreiend in seiner Wohnung an. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens und der unkontrollierten Gestik musste der Mann durch die Beamten zu Boden gebracht und fixiert werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde anschließend zur weiteren medizinischen und psychiatrischen Begutachtung in ein Klinikum gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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