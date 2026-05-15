Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hinweis auf randalierende Jugendliche bestätigt sich nicht

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein Zeugenhinweis auf eine Gruppe Jugendlicher an der Bahnunterführung in Lehnstedt führte am Donnerstagvormittag zu einem Polizeieinsatz. Gemeldet worden war, dass mehrere Jugendliche Böller zünden und Leitpfosten beschädigen würden. Vor Ort trafen die Beamten zwar auf eine größere Gruppe junger Personen, entsprechende Feststellungen konnten jedoch nicht gemacht werden. Weder wurden Böllerreste aufgefunden noch beschädigte Leitpfosten festgestellt. Nach Angaben der Jugendlichen hatten sie lediglich einen bereits am Boden liegenden Leitpfosten entdeckt und diesen wieder aufgerichtet. Hinweise auf strafbares Verhalten ergaben sich im Rahmen der polizeilichen Prüfung somit nicht - ganz im Gegenteil.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell