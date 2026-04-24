Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Lagerhalle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Siegburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (22. April), 18:00 Uhr, und Donnerstag (23. April), 10:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle am Gerhart-Hauptmann-Weg in Siegburg.

Die hinzugerufenen Polizisten stellten sowohl an einer der Eingangstüren sowie an einem Fenster auf der Gebäuderückseite Beschädigungen fest. Welchen Zugang der oder die unbekannten Tatverdächtigen zur Lagerhalle nutzten, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Im Anschluss wurde die Halle nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden diverse Bohrmaschinen und Werkzeuge in einem Wert von rund 30.000 Euro entwendet.

Aufgrund der Menge des Diebesguts wird davon ausgegangen, dass die Unbekannten ein entsprechendes Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatörtlichkeit wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung. (Re)

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