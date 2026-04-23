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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit rund 1,8 Promille Unfall verursacht - Führerschein beschlagnahmt

Niederkassel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (23. April) kam es auf der Hauptstraße in Niederkassel zu einem Verkehrsunfall, bei dem die mutmaßliche Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand.

Gegen 00:20 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau aus Niederkassel mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung Niederkassel-Rheidt. In Höhe der Hausnummer 99 kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache mit einem am Fahrbahnrand geparkten Ford. Die 46-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der eingesetzten Beamten. Das Testgerät zeigte einen Wert von rund 1,8 Promille an.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß so erheblich beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Polizeibeamten ihren Führerschein.

Gegen die 46-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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