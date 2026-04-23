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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auf Fahrzeug herumgesprungen - Mann in Gewahrsam genommen

Troisdorf (ots)

Ein 33-jähriger Mann aus Troisdorf wurde am Mittwochabend (22. April) nach einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug in Gewahrsam genommen. Gegen 19:00 Uhr informierte ein Zeuge die Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis darüber, dass er an der Frankfurter Straße in Troisdorf eine männliche Person beobachte, die auf der Motorhaube eines geparkten BMW herumspringe.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen vor Ort sowohl den Tatverdächtigen, der sich nicht mehr auf dem Fahrzeug befand, als auch mehrere Zeugen an. An dem BMW wurden im Bereich der Motorhaube Beschädigungen festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der polizeibekannte 33-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Zur Sache machte er keine Angaben. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich nicht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Sachbeschädigung eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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