Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fußgängerin

Troisdorf (ots)

Am Mittwochmorgen (22. April) kam es auf der Kerpstraße im Troisdorfer Ortsteil Sieglar zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 66-jährige Fußgängerin tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 36-jähriger Mann aus Troisdorf mit einem Lkw gegen 08:45 Uhr die Kerpstraße in Richtung Larstraße. Im Einmündungsbereich zur Christian-Esch-Straße musste der Lkw-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Als er wieder anfuhr, überquerte die Fußgängerin aus Troisdorf die Kerpstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw. Die Troisdorferin wurde lebensgefährlich verletzt und verstarb an der Unfallstelle.

Die Kerpstraße musste während der Unfallaufnahme zwischen der Christian-Esch-Straße und der Larstraße komplett bis 12:45 Uhr gesperrt werden. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei aus Köln wurde zur Spuren- und Beweissicherung hinzugezogen.

Der Angehörige der Verstorbenen und der Lkw-Fahrer wurden durch Notfallseelsorger betreut. Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Re)

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