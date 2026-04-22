PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fußgängerin

Troisdorf (ots)

Am Mittwochmorgen (22. April) kam es auf der Kerpstraße im Troisdorfer Ortsteil Sieglar zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 66-jährige Fußgängerin tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 36-jähriger Mann aus Troisdorf mit einem Lkw gegen 08:45 Uhr die Kerpstraße in Richtung Larstraße. Im Einmündungsbereich zur Christian-Esch-Straße musste der Lkw-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Als er wieder anfuhr, überquerte die Fußgängerin aus Troisdorf die Kerpstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw. Die Troisdorferin wurde lebensgefährlich verletzt und verstarb an der Unfallstelle.

Die Kerpstraße musste während der Unfallaufnahme zwischen der Christian-Esch-Straße und der Larstraße komplett bis 12:45 Uhr gesperrt werden. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei aus Köln wurde zur Spuren- und Beweissicherung hinzugezogen.

Der Angehörige der Verstorbenen und der Lkw-Fahrer wurden durch Notfallseelsorger betreut. Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 12:54

    POL-SU: Häufung von Internetbetrugsmasche

    Rhein-Sieg-Kreis (ots) - Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis registriert eine Häufung einer bekannten Internetbetrugsmasche und warnt vor dieser. Dabei werden durch Betrüger die Bankdaten ihrer Opfer durch sogenannte Phishing-Mails sozusagen "abgefischt". So erstattete beispielsweise eine Frau aus Sankt Augustin am Montag (20. April) Anzeige, da sie auf Online-Betrüger hereingefallen war. Die Frau schilderte, auf einem ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 12:15

    POL-SU: Polizisten erwischen flüchtigen Ladendieb

    Troisdorf (ots) - Am Dienstagmorgen (22. April) erwischten Polizisten in Troisdorf-Sieglar einen flüchtigen Ladendieb. Die Mitarbeiterin einer Parfümerie an der Kerpstraße rief gegen 09:10 Uhr die Polizei zur Hilfe. Die Frau schilderte den Beamten, dass kurz zuvor ein Mann das Ladenlokal betreten habe. Sie habe beobachtet, wie er zwei Parfüms in einen mitgeführten Rucksack steckte. Die Angestellte sprach den ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 12:14

    POL-SU: Reihe von Diebstählen aus Pkw / Ein Pkw komplett gestohlen

    Ruppichteroth (ots) - Am Dienstagmorgen (21. April) wurden der Polizei in Ruppichteroth direkt sechs Diebstähle aus Pkw gemeldet - in einem weiteren Fall wurde gleich das ganze Auto gestohlen. In den Straßen Eichweiher, Huppach, Marktstraße und Sonnenhang wurden geparkte Pkw geöffnet. Teils waren die Fahrzeuge unverschlossen und konnten somit leicht geöffnet werden, in anderen Fällen wurden die Türen aufgebrochen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren