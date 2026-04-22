Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Reihe von Diebstählen aus Pkw

Ein Pkw komplett gestohlen

Ruppichteroth (ots)

Am Dienstagmorgen (21. April) wurden der Polizei in Ruppichteroth direkt sechs Diebstähle aus Pkw gemeldet - in einem weiteren Fall wurde gleich das ganze Auto gestohlen. In den Straßen Eichweiher, Huppach, Marktstraße und Sonnenhang wurden geparkte Pkw geöffnet. Teils waren die Fahrzeuge unverschlossen und konnten somit leicht geöffnet werden, in anderen Fällen wurden die Türen aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Gegenstände wie eine Sonnenbrille, eine Geldbörse, Bargeld, Ausweispapiere oder eine Schlüsselkarte entwendet. In der Oelrother Straße meldete die Besitzerin ihren kompletten VW als gestohlen. Der Golf war vor einem Wohnhaus gegen 00:10 Uhr abgestellt worden. Eine der Türen war nach ersten Erkenntnissen nicht verschlossen und ein Ersatzschlüssel im Fahrzeuginnern. Am Morgen fehlte von dem grauen Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen HN-BW 946 jede Spur. Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs, zu dem anderen Diebesgut und zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3421 entgegen. Die Polizei rät dringend dazu, Pkw verschlossen möglichst in ebenfalls verschlossenen Garagen oder aber an beleuchteten und möglichst gut einsehbaren Orten abzustellen. Wertsachen und ähnliches sollten nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden. (Uhl)

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